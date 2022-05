400 motards ont fait bénir leurs motos dans une église de Jette: "On est quand même des usagers un peu plus fragiles que d'autres"

Des motards sont venus faire bénir leurs machines à l'église St-Pierre de Jette. Une tradition annuelle très importante pour les bikers, qui espèrent être mieux protégés.

Vêtus de leurs blousons caractéristiques, les motards ont rempli les bancs de l'église St-Pierre de Jette. C'est une tradition bien ancrée en ce jeudi de l'Ascension. Ils étaient 400 pour la bénédiction de leurs motos. "C'est l'occasion d'allier la moto, la passion, rencontrer des collègues policiers, et de pratiquer mon culte" explique l'un d'eux. Au-delà d'un moment convivial entre collègues, il s'agit pour eux d'une manière de se protéger : "On est quand même des usagers un peu plus fragiles que d'autres" justifie une motarde présente.

Durant la messe, des motards policiers passaient entre les bancs pour récolter des dons pour l'association "Belgian Blue Line". Créée en 2016, elle est destinée à aider financièrement les policiers blessés ou malades, ainsi que les familles de policiers décédés.

Dehors, le curé, que tout le monde appelle "Padre", s'occupe de la bénédiction. Il arrose les motos d'eau bénite : "On est en train de bénir, pas seulement les machines, mais aussi l'assemblée. Qu'ils soient à l'aise, et entourées de toutes les bonnes choses" dit-il.

Tous les motards sont les bienvenus, même ceux qui ne sont pas croyants ou pratiquants : "Peut-être que ça peut me permettre d'être plus protégé. Je ne suis pas pratiquant, mais c'est un plus", explique un biker présent.

Une bénédiction qui enchante les motards. Ils reprennent la route avec l'espoir que tout se passera bien les douze prochains mois.