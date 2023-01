50.000 personnes ont profité du feu d'artifice sur la place des Palais à Bruxelles

(Belga) Environ 50.000 personnes se sont réunies sur la place des Palais à Bruxelles pour y profiter du feu d'artifice prévu pour le réveillon du Nouvel An, a communiqué Marina Bresciani, porte-parole de l'organisateur Brussels Major Events.

Plusieurs milliers de personnes se sont rendues vers les différentes zones réservées aux spectateurs, accessibles à pied, à savoir la place des Palais, la place du Trône, le parc de Bruxelles et la rue Ducale. La police bruxelloise a dû procéder à la fermeture de ces zones les unes après les autres une fois les limites de capacité atteintes. Mais les agents n'ont pas constaté de problème. Les organisateurs sont restés en contact avec les services de secours et de météorologie pour s'assurer que le spectacle pyrotechnique pouvait bien se dérouler en toute sécurité, en tenant compte des conditions venteuses. Vers 23h45, la situation a été évaluée une dernière fois et il a été décidé en fin de compte que les feux d'artifice pouvaient bien être tirés en toute sécurité. (Belga)