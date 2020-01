60.000 personnes ont assisté au feu d'artifice tiré depuis l'Atomium pour célébrer l'arrivée de 2020

De 50.000 à 60.000 personnes ont assisté mardi soir au feu d'artifice de la Ville de Bruxelles, au pied de l'Atomium, a indiqué en fin d'événement Mariana Bresciani, porte-parole de l'ASBL Brussels Major Events. Il s'agit d'une estimation communiquée aux organisateurs par la police sur place. La fréquentation sera précisée aux alentours du 10 janvier sur base de la téléphonie.

Près de 57.000 personnes avaient pris part au feu d'artifice l'an dernier et environ 40.000 à celui du Nouvel An 2018, première édition organisée à l'Atomium. Le site, qui est divisé en quatre zones d'accueil pour le public, a une capacité d'accueil totale d'environ 70.000 personnes.

La soirée a commencé dès 21h30 avec le DJ Simon LeSaint, qui a mixé des tubes intemporels ou de l'année écoulée. L'ambiance était conviviale et le public varié. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close était présent pour l'événement. Des échassiers des compagnies "Girafes and Co" et "Cirque Indigo" ont effectué des déambulations lumineuses dans le public. A l'issue du décompte de minuit, un feu d'artifice a offert un spectacle de 18 minutes en musique au public.

Mariana Bresciani précise que l'appel d'offres a imposé différents critères écologiques. L'artificier a en conséquence privilégié les produits européens ainsi que les matériaux recyclables. Les bouchons en plastique ont été supprimés. Les feux d'artifice dits silencieux qui avaient été testés par le SIAMU (Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale) n'avaient pas reçu un avis positif étant donné que différents critères n'étaient pas remplis.

Le DJ a terminé la soirée avec de la musique jusqu'à 01h00 du matin. Il n'y a pas eu d'incident signalé.