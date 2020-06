60 ans de l'indépendance Congo: la plaque commémorative inaugurée à Ixelles comporte des fautes en néerlandais (photos)

La commune bruxelloise d'Ixelles doit déjà remplacer la plaque commémorative que la Première ministre Sophie Wilmès (MR) a inaugurée mardi matin pour marquer le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. La plaque contient en effet des fautes en néerlandais.

"Si ça ce n'est pas donner aux Flamands le bâton pour battre... ?!", nous écrit David, via le bouton orange Alertez-nous, outré par les fautes de néerlandais visibles sur la plaque commémorative des 60 ans de l'indépendance du Congo. Ixelles présente ses excuses pour "la controverse qui semble avoir surgi à propos de certaines fautes d'orthographe dans la version néerlandaise de la plaque commémorative". Elle regrette cette situation et posera une nouvelle plaque corrigée le plus tôt possible, probablement vendredi.

La traduction néerlandaise comporte plusieurs erreurs telles que "het 60ste verjaardag" (à la place de 'de 60ste verjaardag', ndlr), "ingehuld door" (à la place de 'ingehuldigd door', ndlr) et "Burgmeester van Elsene" (à la place de Burgemeester', ndlr). "Nous nous excusons auprès de ceux qui ont interprété ces erreurs d'écriture comme un manque de respect, ce qui n'est absolument et bien sûr pas le cas", a fait savoir la commune d'Ixelles. Les fautes d'orthographe auraient été repérées par une lectrice attentive de nos confrères de BX1.

La Première ministre Sophie Wilmès (MR), le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et le bourgmestre d'Ixelles Chirstos Doulkeridis (Ecolo-Groen) ont inauguré la nouvelle plaque commémorative mardi matin, après que le roi Philippe a exprimé ses "plus profonds regrets" au Congo pour les atrocités commises au temps de la colonisation. Le Première ministre a déclaré qu'il fallait reconnaître les "souffrances du peuple congolais".