7.000 personnes ont profité de l'offre six mois gratuits de eVillo!

(Belga) Il y a 7.000 nouveaux utilisateurs des vélos électriques partagés eVillo!. JC Decaux, l'entreprise gestionnaire, avait lancé le 18 mai dernier une offre promotionnelle pour aider la Région à décongestionner la capitale en proposant des abonnements de six mois gratuits, pour les Villo! et les eVillo!. Le succès a été au rendez-vous, quelque 7.000 personnes ont commandé leur batterie, l'offre est donc suspendue. Celle pour l'abonnement de six mois aux Villo! classiques est toujours disponible jusqu'à la fin juin.

Le succès de ces vélos partagés se traduit également dans les locations, en hausse de 41% fin mai par rapport à la même année 2019, et deux fois plus importantes qu'avant le confinement. Pour l'instant, 15% des trajets sont réalisés avec assistance électrique. (Belga)