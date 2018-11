À Bruxelles, à côté des bulles de verre vertes, il y aura désormais un conteneur rouge pour les huiles usagées

Après avoir installé 24 premiers conteneurs dans le cadre d'une phase de test qui s'est avérée concluante avec 7075 litres d'huiles usagées en quatre mois, la Ville de Bruxelles va établir sur son territoire un total de 92 conteneurs rouges pour les huiles usagées. Celles-ci, appelées Oliobox, se trouveront à côté des habituelles bulles à verre vertes qui font partie du paysage depuis plusieurs décennies maintenant. "Cela permettra de diminuer le déversement des huiles dans les canalisations. La société Quatra en assurera la vidange régulière et l’entretien aux alentours directs des conteneurs. L’huile récoltée sera ensuite revalorisée en biocarburant" a détaillé Karine Lalieux, l’échevine de la Propreté publique. En effet, 100% des huiles et des graisses de friture usagées collectées est valorisé. L’huile végétale usagée devient du biodiésel, les résidus de friture deviennent du biogaz. Les contenants, souvent des bouteilles plastiques, sont quant à eux nettoyés et recyclés, informe la Ville de Bruxelles dans un communiqué.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.