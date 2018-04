A Bruxelles, des policiers tentent en vain d’établir l’identité d’un homme lors d’un contrôle: "Soyez honnête, vous savez où vous habitez"

Ce soir, après le RTLINFO 19h, vous retrouverez le magazine "Enquêtes" à 19h45. Il sera question de sécurité routière dans la zone de police Uccle – Watermael-Boitsfort – Auderghem. Un extrait a été diffusé dans le RTLINFO 13h.

Dans cet extrait de l’émission, un des trois passagers n’a qu’une carte de banque à présenter comme preuve d’identité. Le problème, c’est qu’il ne semble pas vraiment savoir où il habite. Les policiers le suspectent d’être un illégal. "Monsieur, soyez honnête, vous savez tout de même où vous habitez", lui rétorque le policier. "J’étais avec ma copine avant, j’habitais avec ma copine", lui explique l’homme. Finalement, ce dernier indique qu’il vit à Molenbeek, mais il n’apparaît pourtant pas au registre national belge.

"On a essayé par plusieurs moyens d’établir l’identité de cette personne, on n’y arrive pas. Cette personne a un discours un peu troublé et un peu disparate", explique l’agent de police face à notre caméra.

