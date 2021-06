A Bruxelles, la vaccination ouverte aux plus de 18 ans dès aujourd'hui

Ce vendredi, la région bruxelloise passe à une nouvelle phase de vaccination: les plus de 18 ans. Ils pourront enfin prendre rendez-vous dès 18h sur la plateforme Bruvax pour recevoir le vaccin contre le covid-19.

Selon les chiffres de la Cocom, plus de 750.000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin depuis le 15 juin. La vaccination s'accélère en région bruxelloise. Jusqu'à présent, la vaccination était réservée aux personnes de plus de 31 ans. Mais à partir de ce vendredi 18 juin, la vaccination sera enfin ouverte aux plus jeunes: dès 18 ans (soit nés après 2003 précise un communiqué de la Cocom), les personnes pourront s'inscrire sur la plateforme Bruvax ou dès samedi, via le call center (02/214.19.19).

Les jeunes de 16 à 17 ans pourront, eux, s'inscrire sur liste d'attente. En Wallonie, la situation est quelque peu différente puisque la vaccination des plus de 18 ans (phase 2) a déjà débuté depuis la mi-mai. En date du 15 juin, 63,3 % de la population wallonne de plus de 18 ans a été vaccinée avec au moins une dose. 35 % ont eu une vaccination complète, détaille le site wallonie.be. Et depuis le 14 juin, les 16-17 ans sont également invités à se faire vacciner.