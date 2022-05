A Bruxelles, le Cirque Royal inaugure sa nouvelle salle plus intimiste, "Le Club"

Le cirque Royal inaugure un nouvel espace à Bruxelles juste en dessous de la salle actuelle. "Le Club" dispose d’une capacité de 180 places assises ou 350 places debout. Une salle très intimiste.

"Le Club". C'est le nom de la nouvelle salle du Cirque Royal, inaugurée juste en dessous la salle actuelle, là où se trouvaient les écuries de l'ancien cirque permanent. D'une capacité de 350 places debout ou 180 assises, elle se veut un endroit plus intimiste où des artistes en devenir pourront se produire à moindre coût.

"C'est complémentaire à la grande salle. De plus en plus d'artistes recherchent des lieux de plus en plus intimes. L'idée c'est de pouvoir accueillir des artistes émergents au Club pour pouvoir les retrouvers quelques années après dans la grande salle", nous explique le directeur du cirque royal, Denis Gerardy.

Concerts, stand-ups, showcases, réceptions, spectacles jeune public, coaching scénique, etc. Tout est possible. L'endroit est isolé et dispose d'une scène de 70m² avec du matériel dernier cri.

Détail étonnant : les abreuvoirs, qui rappellent la fonction première du lieu de l'époque. Au 19ème siècle, ce lieu accueillait une centaine de chevaux lorsque les cirques les plus prestigieux d’Europe se produisaient juste au-dessus dans la grande salle du Cirque royal.