À Bruxelles, le marché du Midi rouvrira ce dimanche: un tirage au sort pour choisir les marchands

Le marché du Midi rouvrira dimanche matin avec cinquante stands dans un premier temps, a annoncé l'échevin saint-gillois du Développement économique, Francesco Iammarino, samedi matin.



La commune avait déclaré, la semaine dernière, son intention de rouvrir le marché du Midi dimanche, sous réserve de disposer du personnel supplémentaire nécessaire à l'encadrement.

La décision définitive est finalement tombée mercredi. Si le marché du Midi génère habituellement des retours financiers sur l'année pour la commune, celle-ci travaille ces temps-ci à perte pour faire revivre le marché. Il faut en effet considérer d'un côté l'investissement nécessaire pour organiser sa réouverture et de l'autre la suspension du paiement des emplacements à cause du confinement.

Plus de 200 étals habituellement

La zone du marché sera délimitée avec des barrières Nadar de contrôle de foule. "On a essayé de respecter la diversité du marché, pour avoir des vêtements, des légumiers, des bouchers...", détaille Francesco Iammarino.

"Un tirage au sort a été effectué pour savoir qui allait passer en premier, car l'idée est de créer des groupes de cinquante commerçants pour pouvoir faire des tournantes. On espère qu'il y aura des assouplissements de la part du Conseil national de sécurité (CNS) d'ici le 1er juillet. Mais, même sans cela, on va évaluer comment se passent les premiers marchés pour envisager la possibilité de mettre cinquante ambulants de plus dans un autre (groupement), de l'autre côté de la gare du Midi".

Pas de marchands de plantes

Pour rappel, le marché du Midi compte habituellement plus de 200 étals. Seuls les marchands de plantes ne seront pas présents pour l'instant.

Ces derniers ayant une part notable de leur clientèle qui vient habituellement spécifiquement de l'extérieur de Bruxelles et étant donné la baisse de fréquentation attendue, ils craignaient, selon l'échevin, de ne pas rentrer dans leurs frais. L'organisation de la reprise du marché par la commune a été menée, depuis le début, de concert avec les ambulants.