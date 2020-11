À Bruxelles, les vélos électriques ont trouvé preneurs: "Le nombre de locations est supérieur à l'année dernière"

Il y a un an, l’opérateur Villo lançait ses nouveaux vélos électriques, à Bruxelles. Une petite batterie personnelle sous abonnement vous permet de profiter de l’assistance. Sur les 5.000 vélos que compte la flotte, 1.800 sont électriques. Et l’offre a trouvé son public. 30% des abonnés Villo ont souscrit à l’option avec assistance. Le nombre d’abonné global a augmenté de plus de 20% et le nombre de location a bondit de 40%.

"On constate aujourd'hui que le nombre de locations est supérieur à ce que l'on avait l'année dernière alors que nous sommes en confinement. Il y a bien évidemment moins de déplacements pendant le confinement qu'il y en a pendant une période normale. Je pense que l'on a bénéficié d'un double phénomène : l'arrivée de cette nouvelle offre électrique et la fin du confinement couplée à l'envie d'utiliser le vélo. C'est un moyen extrêmement pratique, simple et doux pour se déplacer dans la ville", indique Jérôme Blanchevoye, directeur général adjoint JC Decaux.

