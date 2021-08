À Bruxelles, on vaccine désormais dans les magasins avec du Johnson&Johnson

Comeos, la fédération du commerce et des services, et la Cocom, lancent ce lundi une campagne de vaccination à grande échelle dans un certain nombre de magasins à Bruxelles. Le but : apporter sa pierre à l'édifice pour faire grimper le taux de vaccination à Bruxelles.

Les 4 enseignes concernées sont le Primark d'Ixelles (du mercredi au vendredi), l'Action Molenbeek (du lundi au jeudi), le Carrefour d'Evere et d'Auderghem (du lundi au vendredi) et Ikea Anderlecht (vendredi et samedi).

Pour l'instant, seuls 60% des adultes sont entièrement vaccinés dans la capitale, un taux trop faible par rapport au reste du pays. Une des raisons est que certains groupes de population sont difficilement atteignables. Voilà pourquoi Comeos vise ainsi "toutes les personnes qui fréquentent les magasins", explique Hans Cardyn, le porte-parole de Comeos.

Il y aura donc dès ce lundi soit un bus de vaccination sur le parking du magasin (pour Primark et Ikea), soit une équipe médicale pour vacciner à l’intérieur, comme chez Action ou Carrefour.

L'action durera un mois. "On espère qu’on va attirer beaucoup de gens", conclut le porte-parole.