À Bruxelles, un engin de chantier menaçait de tomber du 8e étage: les pompiers ont dû intervenir

Un imposant engin de chantier équipé d'un marteau-piqueur s'est retrouvé suspendu dans le vide depuis le 8e étage d'un bâtiment en démolition, mercredi en début d'après-midi, vers 13h25, rue Montoyer à Bruxelles, a indiqué à l'issue de l'intervention le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.



Les ouvriers travaillaient à démolir la plaque en béton d'un étage avec le véhicule. "On ne sait pas si c'est un ennui mécanique ou une mauvaise manoeuvre, mais tout à coup l'engin a basculé dans le vide et a été retenu par l'échafaudage, qui avait été monté le long de la façade du bâtiment", raconte Walter Derieuw. "Le chauffeur a eu le réflexe de sauter de l'engin. Il y avait encore un autre ouvrier sur place. Ils ont rapidement évacué le site via les échelles de l'échafaudage".

Les ouvriers n'ont pas été blessés. La police locale de Bruxelles-Ixelles a délimité un périmètre de sécurité. Les pompiers ont amené sur les lieux leur grue, qui est rarement utilisée. Après avoir sanglé l'engin pour le stabiliser, la grue a soulevé le véhicule pour le remettre sur le toit. L'intervention a pris fin vers 16h.

