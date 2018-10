A Bruxelles, un homme accusé d'avoir séquestré et violé ses petites-amies: "Je suis agressif", avoue-t-il

Jessy W. a nié, mercredi après-midi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, avoir séquestré et violé deux jeunes filles avec qui il avait entretenu des relations, en 2016 et 2017. Il n'a par contre pas contesté les avoir frappées à de nombreuses reprises. "Je suis agressif", a-t-il déclaré aux juges.

Jessy W. est soupçonné d'avoir séquestré une jeune femme dans une cave à Evere pendant plusieurs mois en 2016 et pour l'avoir battue et violée. Il est également poursuivi pour des faits similaires commis sur une autre jeune femme en 2017.



"J'ai fait la connaissance de L.P. dans un café, via une amie. Elle était dans un centre où elle était battue et insultée par les éducateurs. Elle n'a plus voulu retourner là-bas et a voulu rester avec moi", s'est expliqué Jessy W. sur le fait d'avoir séquestré L.P. Cette dernière, une jeune fille mineure, avait été découverte dans la cave de l'immeuble où vivait la sœur de Jessy W., à Evere, le 10 décembre 2016. Elle y avait vécu pendant deux mois et demi, avec juste un matelas et une couverture.

Elle était sous-alimentée et avait été violée et frappée chaque jour de sa détention par le prévenu, Jessy W.Ce dernier est également prévenu pour avoir séquestré, violé et frappé une autre jeune femme, D.F., quelques semaines plus tard, alors qu'il venait d'être libéré sous conditions. Il l'avait aussi emmenée de force avec lui en France. Leur disparition avait été signalée le 9 octobre 2017. Ils avaient été interpellés à Lyon le 8 décembre suivant, après que Jessy W. avait commis un vol dans une grande surface.