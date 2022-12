À Forest, le stationnement change: la carte visiteur disparaît au profit d'un système "plus convivial"

De nouveaux horodateurs font progressivement place dans la commune de Forest. Des machines dernier cri pour remplacer celles qui ont été considérées comme obsolètes par les autorités. Trois modes de paiement sont possibles : par carte bancaire, par application ou via l’envoi d’un SMS.Et pour les habitants de la commune, un changement majeur: les horodateurs ne permettent plus de lire la carte magnétique appelée "carte riverain temporaire".

La "carte riverain temporaire" est utilisée par les Forestois pour inviter leurs proches en visite. Elle peut également être utilisée comme solution pour les riverains qui ne disposent pas encore de leur carte riveraine classique, mais qui ont besoin de se stationner le temps des démarches. Sur cette carte prépayée rechargeable (accessible pour 20€ et valable pour un an) un crédit de 250 heures est versé.

Seulement voilà, les nouveaux horodateurs installés à Forest n’acceptent plus cette carte. Un nouveau système vient supplanter la carte prépayée. Désormais, les Forestois recevront des codes SMS. Pour bénéficier du stationnement à tarif préférentiel pour les invités, il faudra donc envoyer un sms en indiquant le code reçu et la plaque d’immatriculation du véhicule stationné. "Ce système, qui se révèle à l'usage plus convivial et plus simple à utiliser, est déjà d'application dans d'autres communes. Il est appelé à se généraliser en Région bruxelloise", justifie Parking Brussels, le gestionnaire, sur son site internet.

On ne comprend pas cette sorte d’improvisation

Sauf que visiblement, il faut un peu de temps pour que le système soit effectif. L'achat de codes par sms n'est pas encore possible. En attendant, "on nous demande de payer temporairement le stationnement", s’exclame Laurent (prénom d’emprunt par souci d’anonymat) via le bouton orange Alertez-nous. "On ne comprend pas cette sorte d’improvisation. Pourquoi faut-il plus d’un mois entre l’installation des horodateurs et l’envoi de codes ?", s’étonne cet habitant.

Pour pallier le développement de cette nouvelle alternative et pour compenser le crédit restant sur les cartes magnétiques, les Forestois (détenteur d'une carte riverain temporaire) ont donc reçu des codes SMS gratuits. Au total, 20 périodes de stationnement (de 4h30) sous forme de voucher à activer par SMS. Depuis ce 27 décembre, tout le monde devrait finalement avoir reçu ces codes, nous indique le cabinet de la bourgmestre Mariam El Hamidine (Ecolo). Si ce n'est pas le cas, les autorités invitent les Forestois à s'adresser à Parking Brussels.

Quelques semaines avant que la commande soit possible

Notre témoin s'étonne alors de ces nouvelles modalités de stationnement : "Je pense qu’on peut estimer que nous recevons énormément moins de possibilité de parking car chaque code consomme 4h30 et nous n’en avons que 20".

Du côté de la commune de Forest, on confirme que ce système est moins avantageux que le précédent. Auparavant, pour les Forestois (résidant dans une zone de tarification classique), 250 heures étaient chargées sur la carte riverain temporaire accessible au prix de 20€. Désormais, il faudra débourser non plus pour une carte mais pour des codes SMS. "Nous monterons théoriquement à 0,13 euro de l’heure, ce qui reste tout de même encore très démocratique comparé aux autres communes", nous assure le cabinet de la bourgmestre Mariam El Hamidine (Ecolo). Avant d'ajouter: "Avec ces tarifs, la commune de Forest ne s’est pas alignée sur la tarification régionale en la matière ; nous avons fait de notre mieux pour trouver une solution plus favorable pour les Forestois".

Il faudra attendre encore quelques semaines pour que les Forestois puissent commander des codes SMS auprès de Parking Brussels. "Un formulaire d’inscription sera mis à leur disposition sur le site de l'Agence du stationnement", nous détaille-t-on.