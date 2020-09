A peine ouvert, le théâtre du Midi déjà cambriolé à Bruxelles: le butin des voleurs est énorme

Le théâtre du Midi, qui a ouvert officiellement ses portes jeudi boulevard Maurice Lemonnier à Bruxelles, a été cambriolé durant la nuit de vendredi à samedi. Les voleurs ont emporté une importante quantité de matériel. "Deux jours après l'ouverture officielle, ce cambriolage est un coup de poing dans le visage", se lamente son directeur, Mohammed Saadane.

La façon dont les cambrioleurs ont pénétré dans le bâtiment reste à l'heure actuelle un mystère. La police va notamment analyser des images de caméra de surveillance. Les voleurs ont dérobé pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de matériel, comme du matériel de sonorisation et des écrans. "Nous voulions justement maintenant montrer que le secteur culturel vit et crée des liens et voilà que cela arrive. C'est terrible", ajoute le directeur du théâtre.

Malgré le vol, les représentations prévues ce samedi soir et les prochains jours pourront avoir lieu, grâce aux artistes et à la solidarité d'autres organisations.