A Schaerbeek, un camion de fête foraine prend feu: une vingtaine de pompiers est sur place

"Que ce passe t-il du côté de Schaerbeek près du Lambermont ? Un gros nuage de fumée et on entend les sirènes", s'inquiète un témoin via notre bouton orange Alertez-nous. "Énorme colonne de fumée, pompiers en route", ajoute Michel.

En effet, aux alentours de 11 heures, les pompiers ont été appelés pour un incendie qui s'est déclaré à proximité de la chaussée Helmet à Schaerbeek. Il ne s'agit pas d'un incendie de bâtiment. C'est un camion de fête foraine qui a soudainement pris feu provoquant un important dégagement de fumée.







"Il ne s'agit pas de gros carbures"

"Il n'y a pas de blessés", nous précise Pierre Meys, porte-parole des pompiers de Bruxelles. L'intervention a nécessité l'intervention d'une vingtaine de pompiers. Sur place, la situation est sur le point d'être maîtrisée. "Il ne s'agit pas de gros carbures", nous explique le porte-parole.

Depuis quelques jours, une fête foraine a pris place à Schaerbeek, près de l'église située avenue Huart Hamoir.