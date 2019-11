A Schaerbeek, une minute de bruit pour dénoncer les violences faites aux femmes

A 11h30, sur la Place Colignon de Schaerbeek, ce sont pas moins de 200 femmes qui se sont rassemblées pour dire stop aux violences faites aux femmes. Des femmes qui, dans leur majorité, ont été victime de telles violences et qui tenaient donc à s'exprimer pour véhiculer un message spécifique.

"Il faut entendre les femmes, les écouter et les croire", nous explique Julie, présente lors de ce rassemblement. "On est là parce qu'il faut que les politiques débloquent de l'argent pour les femmes victimes de violences. C'est toute la société qui est concernée, il faut former les assistants sociaux, les policiers, les puériculteurs et puéricultrices…".

Une minute de bruit a été respectée sur place. Des femmes qui n'en peuvent plus et qui dénoncent notamment un chiffre mirobolant: 70% des dossiers liés à des violences faites aux femmes sont classés sans suite en Belgique.