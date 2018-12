Cette commerçante ne panique pas face au rassemblement des gilets jaunes à Bruxelles: "S'il se passe quelque chose, on a une cave"

Le dispositif policer est renforcé dans la capitale à l'occasion d'un nouveau rassemblement de "Gilets jaunes" ce samedi. L'objectif de la police est de trouver un terrain d'entente pour les personnes venant manifester pacifiquement et de garantir le déroulement normal des activités et évènements prévus le même jour.

Dans la capitale, certains magasins ont été barricadés. Près de la place Louise à Bruxelles, notre journaliste Nicolas Lowyck a, lui, rencontré une commerçante "confiante" qui a décidé d'ouvrir sa boutique sans la protéger.

"On attend et on est confiant. On a appris qu’il y avait un gros dispositif policier", confie-t-elle.

Elle a par ailleurs pris les devants en préférant les paiements par carte aujourd’hui. "Je préfère dans la mesure du possible. Si on doit quitter le magasin, je préfère que la caisse soit vide mais pas de panique", explique-t-elle. "Si il se passe quelque chose, on a une cave dans laquelle on pourra se réfugier. On ne met pas l’équipe en péril. Il y a déjà plein de monde donc on verra."