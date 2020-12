Abdelfattah a disparu à Bruxelles depuis le 18 septembre 2020: l'avez-vous vu?

A la requête du parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis de recherche suivant.

Depuis le 18 septembre 2020, Abdelfattah EL OMARI, un homme âgé de 37 ans et domicilié à Schaerbeek, ne s'est plus manifesté. Il a été vu pour la dernière fois Place de Brouckère à Bruxelles.

Abdelfattah mesure 1m80 et est de corpulence mince. Il porte une barbe et a les cheveux touffus et noirs.

Cette personne peut paraître confuse et a besoin de soins médicaux.

Si vous avez vu Abdelfattah EL OMARI ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également envoyer vos témoignages via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis se trouve sur le site www.police.be.