Un grave accident sur un parking à Anderlecht fait un mort

Un accident est survenu ce mardi matin vers 11h40 dans l'avenue Marius Renard à Anderlecht, sur le parking du Carrefour Market (qui se trouve juste à côté d'un magasin Brico). Un témoin qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous indique que deux personnes ont été renversées par un véhicule. L'information nous a été confirmée par la police et le parquet.

C'est un couple de personnes âgées qui a été percuté. L'une d'entre elle est décédée, l'autre a été emmenée à l'hôpital, son état de santé n'est pas connu. Le véhicule était conduit par une dame née en 1944, nous précise le parquet de Bruxelles.

La cause de cet accident serait "accidentelle" et non volontaire. Le parquet de Bruxelles va se rendre sur place. "Le parquet a demandé à un expert automobile de descendre sur les lieux et au labo de la police de prendre les photos et tous les éléments nécessaires à l'enquête"