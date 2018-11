Accident entre un camion et un tram à Forest: "Toutes les vitres ont explosées, j'ai eu peur", témoigne Daniela

"Accident entre un tram de la ligne 82 et un camion vers 7h35 à Forest, entre les arrêts Max Waller et Bempt", signale ce mardi matin Daniela via notre bouton orange Alertez-nous.

Elle se trouvait dans le tram au moment où le poids lourd aurait percuté le véhicule de la Stib. "Le camion a touché la deuxième partie du tram et a fait exploser toutes les vitres du côté droit. J’étais justement assise à cet endroit. J’ai eu peur, c’était impressionnant. On était tous un peu choqués et stressés", raconte-t-elle.

Selon elle, les passagers sont rapidement descendus du tram accidenté qui circulait vers Drogenbos Château.

"Un accrochage s'est bien produit ce matin entre un camion et un tram de la ligne 82 chaussée de Neerstalle près de l'arrêt Bempt", confirme la porte-parole de la Stib.

Le véhicule accidenté a directement été remorqué au dépôt à proximité. "Il y a eu quelques dégâts matériels mais aucun blessé. Le trafic a pu reprendre normalement après une dizaine de minutes", assure la porte-parole.