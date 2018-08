Accident entre un tram et une voiture à Wezembeek-Oppem: 3 blessés, la ligne interrompue car le tram a déraillé

Un accident s'est produit ce mercredi soir vers 18h00 sur la chaussée de Malines, à Wezembeek-Oppem. Dans des circonstances encore inconnues, une voiture et un tram de la ligne 39 de la STIB se sont percutés à hauteur de l'arrêt Ter Meeren, provoquant le déraillement de la bougie du tram, constituée des roues avant, nous détaille la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. L'accident a fait 3 blessés légers, deux dans la voiture et un dans le tram. La STIB ne s'avance pas quant à la durée de l'intervention pour remettre le tram sur les voies s'il est en état de rouler ou pour le dépanner. En attendant, la circulation est interrompue entre les arrêts Stockel et Ban-Eik et un service de bus de remplacement a été mis en place.









Photo envoyée par Alertez-nous