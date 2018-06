Accident impressionnant et insolite à Ixelles: il entre dans une librairie avec sa voiture

Un accident, très impressionnant et très insolite, s’est produit ce vendredi dans la matinée à Ixelles. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule dans le quartier Matongé et a foncé dans la façade d’une librairie à l’angle de la rue Longue Vie et la rue Anoul.



Selon certaines sources, l’automobiliste était alcoolisé au moment de l’accident. Aucun blessé n’est heureusement à déplorer. Selon la police d’Ixelles, la stabilité du bâtiment n’est pas menacée.