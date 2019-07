Piéton renversé par un chauffard place Rogier à Bruxelles: le suspect a été libéré sous conditions

Le suspect A.M., âgé de 24 ans, qui conduisait le véhicule ayant fauché mortellement un jeune homme dimanche à 04h45 sur le boulevard du Jardin Botanique à Bruxelles, face à la Place Rogier, a été libéré sous conditions par le juge d'instruction, a indiqué mardi en fin de journée le Parquet de Bruxelles. L'instruction est, pour le reste, toujours en cours.



Le juge d'instruction a auditionné l'intéressé dans le courant de l'après-midi. A la suite de cet entretien, il a décidé de libérer le suspect sous certaines conditions, à savoir ne pas quitter son domicile entre 22h00 et 06h00 du matin, suivre une formation auprès de l'institut belge pour la Sécurité routière VIAS, ne plus conduire, rendre son permis dans les 24 heures au commissariat et être suivi par un psychologue.

Le parquet de Bruxelles a saisi un juge d'instruction du chef d'homicide involontaire, de délit de fuite ayant causé la mort et de mise en danger de piétons.





"Une enquête relative aux caméras de vidéo-surveillance a permis de retrouver le véhicule suspect"



Le jeune conducteur s'est rendu lundi midi auprès des services de police de Bruxelles. Il n'est pas en état de récidive. Il est cependant déjà connu par les services de police et de justice.La victime, un jeune homme de 21 ans, est de nationalité roumaine.Dimanche vers 04h45, un piéton a été fauché par une voiture sur le boulevard du Jardin Botanique, face à la Place Rogier, dans le centre de Bruxelles. Le piéton est décédé sur place des suites de ses blessures. L'automobiliste a commis un délit de fuite.

"Une enquête relative aux caméras de vidéo-surveillance a permis de retrouver le véhicule suspect, dimanche en fin d'après-midi, avenue de l'Héliport à Bruxelles", a déclaré lundi en fin de matinée Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles. La plaque d'immatriculation ainsi que les dégâts observés sur le véhicule correspondaient à la voiture suspecte. Un homme était dès lors activement recherché.