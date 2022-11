Accident spectaculaire à Molenbeek: une maman et son bébé évacués vers l'hôpital

Ce mardi vers 12h40, les pompiers de Bruxelles et les services médicaux 112 ont été appelés à intervenir pour un accident de la circulation à Molenbeek-Saint-Jean, rue Osseghem.

Une seule voiture en cause qui a effectué en tonneau et s'est retrouvée sur le toit. Un bébé, bien fixé dans son siège enfant (encore une preuve de son utilité) a été sorti indemne par un passant de la voiture. La conductrice était coincée derrière son volant, mais la portière du véhicule a été découpée pour délivrer, dans des conditions les plus optimales, la dame de sa fâcheuse posture.

Son état de santé n'est pas inquiétant, mais la dame et l'enfant ont été évacués vers l'hôpital. La police de la zone Bruxelles-Ouest a procédé aux constatations d'usage pour déterminer les circonstances de l'accident.



© Pompiers de Bruxelles