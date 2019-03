Accident de travail sur un chantier à Molenbeek: un pylône tombe et blesse deux ouvriers

"Je viens d'entendre un grand bruit venant du site de travaux à la gare de l'Ouest et je vois un ouvrier par terre", nous prévient un lecteur via le bouton orange Alertez-nous. Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles nous a confirmé un accident survenu en début d'après-midi entre la gare de l'Ouest et l'avenue De Roovere à Molenbeek-Saint-Jean.

Selon les premiers éléments, un objet lourd métallique, tel qu'un pylône s'est effondré, blessant deux ouvriers sur place. Une ambulance a été dépêchée sur place. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger, nous explique le porte-parole des pompiers.