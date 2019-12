Action policière d'envergure liée au trafic de drogue dans plusieurs communes de Bruxelles

La police a investi une maison de la rue Pierre Schoonjaans à Auderghem mardi, selon une information de Bruzz. Le parquet de Bruxelles a indiqué qu'il s'agit d'une action coordonnée qui se déroule dans différentes communes bruxelloises dans le cadre d'une enquête menée par la zone de police Bruxelles-Midi. Au total, ce sont 14 perquisitions qui ont été menées dans différentes communes de Bruxelles ainsi que à Wezembeek-Oppem et La Hulpe. 180 policiers de différentes zones de police de Bruxelles et de la police fédérale ont participé à cette action.

"Pendant les perquisitions 7 plantations de cannabis ont été découvertes et 2586 plants ont été saisis", a fait savoir le Parquet de Bruxelles. "14 kg de cannabis conditionné en sacs ont été découverts. 4 véhicules et une grande somme d’argent ont été saisis. 15 personnes ont été privées de leur liberté et seront auditionnées dans le courant de l’après-midi par les services de police. Le juge d’instruction décidera, après audition, d’une éventuelle prolongation de leur détention."