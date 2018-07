Affaire du pénis géant à Saint-Gilles: la fresque a été recouverte (photo)

L'affaire du pénis géant à Saint-Gilles a touché à sa fin ce mercredi matin. La fresque, qui avait fait couler beaucoup d'encre après son apparition en septembre 2016 sur la façade d'un bâtiment à deux pas de la Barrière de Saint-Gilles, a été recouverte d'une couche de peinture blanche.

Pour rappel, la commune avait donné son accord, un mois plus tard, pour que la fresque puisse être affichée durant un an, et avait demandé que le propriétaire assume le coût d'effacement, ce qu'il n'avait pas accepté...