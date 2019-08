Affaissement de chaussée rue Belliard à Bruxelles: la circulation déviée

La circulation est déviée à la suite de l'affaissement qui s'est produit dimanche rue Belliard à Bruxelles, entre l'avenue d'Auderghem et la rue Froissart, selon la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles. L'origine de l'affaissement serait les travaux en cours actuellement dans la rue Belliard. La police a dressé un périmètre de sécurité et une seule voie de circulation est libre pour l'instant.



La perturbation devrait durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Une déviation a été mise en place vers les places Schuman et Jourdan.