Affluence en vue au concert d'Angèle à la Grand-Place: voici les mesures de sécurité (vidéo)

La fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles se poursuit avec des concerts gratuits jusqu'à dimanche. Le point d'orgue sera le concert d'Angèle et de ses artistes invités qui se tiendra vendredi soir sur la Grand-Place de Bruxelles.

Pour sa fête annuelle, la Fédération Wallonie-Bruxelles met à l'honneur la chanteuse Angèle. L'artiste belge la plus célèbre du moment donnera un concert sur la Grand-Place avec d'autres artistes invités par la Bruxelloise (dont son frère Roméo Elvis et les artistes Mc Solaar, Tamino, Jeanne Aded, Aloïse Sauvage, Alain Souchon ainsi que Caballero et Jeanjass, ndlr).

Le concert débutera à 20h30 et les organisateurs s'attendent à un grand nombre de personnes. La sécurité a donc été renforcée. "Toute une série d'objets seront interdits: des bouteilles, couteaux et grands sacs à dos. Tout sera surveillé. On conseille de venir avec son poncho, une bonne écharpe et voilà", recommande Marina Bresciani, reponsable communication pour le Brussels Major Events (BME).

Par précaution, la police limitera l'accès à la Grand-Place à 6.000 spectateurs. Un écran géant sera installé sur la place De Brouckère afin de permettre au plus grand nombre de suivre le concert dans une ambiance conviviale.