Afflux "pas prévu" à Brussels Airport: des passagers ont raté leur vol, les nouvelles mesures en cause?

"Retard stress et mauvaise gestion à l'aéroport de Zaventem ce matin à 6h. Deux points de contrôle ouverts seulement", nous écrit David l'un de nos alerteurs via le bouton orange Alertez-nous de notre application et site. Charles, un témoin également présent à Zaventem ce dimanche matin, raconte: "Scénario absolument surréaliste à l'aéroport de Zaventem. Comme beaucoup de gens, je suis arrivé 2h avant le décollage de mon avion et comme beaucoup de gens, j'ai raté cet avion."

Alors que se passe-t-il à l'aéroport de Bruxelles? Des retards sont constatés depuis hier (samedi) provoquant des files importantes aux contrôles. Contactés par nos soins, Brussels Airport confirme ces retards qu'elle impute à un flux "de passagers plus important que prévu. Nous avons ouvert une troisième file de sécurité mais cela n'a pas suffi." Résultat, certains passagers comme Charles ont raté leur vol. Il serait plusieurs dizaines de passagers dans le même cas. "Nous avons demandé à certaines compagnies aériennes d'attendre les passagers mais certaines n'ont pas pu le faire", ajoute Brussels Airport.

Difficile d'expliquer cet afflux important de passagers ce weekend à Brussels Airport. L'aéroport émet cependant deux hypothèses: "Les annonces du gouvernement ont peut-être joué un rôle. Ce n'est pas sûr à 100% mais, soit les gens ont pris des 'last minute' pour profiter" avant d'éventuelles fermetures des frontières, soit "les gens qui vivent dans d'autres pays ont préféré rentrer chez elles."

