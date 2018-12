Affrontements entre manifestants et policiers en marge de la "marche contre le pacte de Marrakech"

La police a fait usage de gaz lacrymogènes et d'un canon à eau dimanche en début d'après-midi au rond-point Schuman à Bruxelles pour disperser des participants à la "marche contre Marrakech", après des actes de violences.

Des premiers incidents ont éclaté lors de la marche contre le Pacte de Marrakech, à laquelle 5.500 manifestants, principalement issus de groupes d'extrême-droite flamande, ont participé ce dimanche matin. Des manifestants ont jeté des pierres et des barrières, après des discours des organisateurs - des associations de droite et d'extrême-droite flamandes hostiles au pacte de l'ONU sur les migrations - qui s'étaient déroulés sans incidents. Une vitre d'un bâtiment de la Commission européenne a également volé en éclats.









"La manifestation était en train de se disloquer quand un groupe assez important a voulu descendre via la rue de la Loi, au pied du Berlaimont. La police a décidé de les en empêcher, avec des auto-pompes et des gaz lacrymogènes. Malgré cela, certains manifestants semblent bien décidés à rester et faire face à la police", a confié notre journaliste Mathieu Col, présent sur place.

Slogans scandés par des membres du Voorpost

La marche, partie de la gare de Bruxelles-Central, est arrivée en milieu de journée au rond-point Schuman, au coeur du quartier européenne de la capitale. Lors de leur arrivée rond-point Schuman, les membres du Voorpost, un mouvement nationaliste flamand, ont scandé des slogans comme "linkse ratten, rol uw matten" ("rats de gauche, reprenez vos matelas"), "eigen volk eerst" ("notre peuple d'abord"), "geen jihad in onze staat" ("pas de djihad dans notre Etat"), "wij zijn het moe, grenzen toe" ("nous en avons marre, frontières fermées") et "Michel ontslag" ("Michel démission"), ce dernier étant adressé au Premier ministre Charles Michel qui a approuvé le pacte de l'ONU sur les migrations.

Parmi les manifestants se trouvaient notamment le fondateur du mouvement d'extrême droite Schild en Vrienden, Dries Van Langenhove, et deux caciques du Vlaams Belang, Tom Van Grieken et Filip Dewinter.

Cette "marche contre Marrakech" se déroule à l'appel d'organisations de droite et d'extrême droite flamandes comme KVHV, NSV, Schild &Vrienden, Voorpost et Vlaams Belang Jongeren.