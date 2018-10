Ahmad a disparu à Bruxelles: l'avez-vous vu?

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant.

Le samedi 8 septembre 2018 vers 09h00, Ahmad AL ZABIDI, un homme âgé de 57 ans, a quitté le centre pour réfugiés (CESO) situé place Anneessens à Bruxelles. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

M. AL ZABIDI est originaire du Yemen, il mesure 1m60 et est de corpulence mince. Il a la peau foncée et une calvitie frontale. Il est mal voyant et se déplace à l'aide d'une canne blanche.

Si vous avez vu Ahmad AL ZABIDI ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit

0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.