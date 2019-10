Ahmed Laaouej élu président de la fédération bruxelloise du PS avec 52.5 pc des voix

(Belga) Le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, a été élu président de la fédération bruxelloise du PS avec 52.5 pc des voix, indique la fédération dans un communiqué samedi en début de soirée.

Il succède ainsi à Laurette Onkelinx à la tête de la fédération bruxelloise du PS. Etaient en compétition pour ce mandat, d'une part le chef de groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej, bourgmestre de Koekelberg, qui s'est porté candidat, avec les députés bruxellois Isabelle Emmery et Martin Casier et le soutien du bourgmestre de la ville de Bruxelles Philippe Close; et d'autre part l'actuel président du parlement bruxellois Rachid Madrane. Celui-ci se présentait en ticket avec la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux, et la présidente du CPAS de la ville de Bruxelles Karine Lalieux. (Belga)