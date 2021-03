Aïcha, 15 ans, a disparu à Laeken: l'avez-vous vue?

Diffusé à la demande du parquet de Charleroi.

Le dimanche 21 mars 2021 vers 19h00, Aïcha ACHERKI, une jeune fille âgée de 15 ans, a quitté l’hôpital Reine Fabiola situé avenue Jean Joseph Crocq à Laeken. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Aïcha est partie avec Laurine VANDRIESSCHE (14) qui réside aussi dans cet établissement. Elle mesure 1m60 et est de corpulence forte. Elle a les cheveux mi-longs et foncés. Aïcha paraît plus âgée et porte des lunettes.

Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un pull violet.

Aïcha a besoin de soins médicaux.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au numéro 116 000.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu