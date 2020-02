Alain dénonce "une ARNAQUE au parking payant à Schaerbeek": un oubli lui coûte 20h de stationnement

"Arnaque au parking payant à Schaerbeek ! Le parking est payant jusque 21h mais le compteur continue de tourner", s'offusque Alain via notre bouton orange Alertez-nous.

Vendredi dernier, Alain se gare à 17h30 et quitte Schaerbeek à 21h30. Il oublie d'envoyer "Q" par SMS au 4411. Son compteur continue à tourner. Il doit payer plus de 20h pour s'être garé 4h à Schaerbeek.

Depuis le 1er janvier, une centaine de plaintes sont parvenues à l'administration schaerbeekoise concernant le paiement du stationnement via le système 4411. En cause: des automobilistes, comme Alain, qui ont activé le système lorsqu'ils se sont stationnés et qui ont oublié de le désactiver au moment quitter leur place de parking. Cependant, ils n'auraient pas dû être facturés durant le temps de gratuité de stationnement.

Un mail pour obtenir le remboursement

La commune est bien consciente du problème. Parking.Brussels essaye de réparer ce bug au plus vite. "Tous les gens qui sont victimes de ce bug et à qui ont a demandé de payer 50 euros parce qu'elles ont oublié d'envoyer "Q" par sms seront remboursés", nous explique Adelheid Byttebier, échevine de la mobilité à Schaerbeek.

Les victimes peuvent obtenir un remboursement en envoyant un mail à schaerbeek@parking.brussels.