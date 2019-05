Alerte à la bombe hier à la gare du Nord: des conséquences pour plus de 600 trains

L'alerte à la bombe déclenchée lundi après-midi en gare de Bruxelles-Nord a eu des conséquences pour plus de 600 trains. Plus de 500 trains ont en effet connu des retards et une centaine ont dû être supprimés, peut-on voir dans les données d'Infrabel. La SNCB indique pour sa part "récolter tous les éléments" à propos du coût de cet incident.



La circulation à la gare de Bruxelles-Nord et dans la jonction Nord-Midi a été interrompue lundi entre 15h00 et 15h27 en raison d'une alerte à la bombe. Le trafic a pu ensuite reprendre, mais sans marquer l'arrêt à la gare du Nord. La circulation des trains a totalement repris à 15h55. Les conséquences de cet incident se sont prolongées dans la soirée. Selon Infrabel, 530 trains ont subi des retards (514 trains de voyageurs et 16 trains de marchandises), pour un total de 8.283 minutes perdues. De plus, 84 trains ont été totalement annulés et 15 trains l'ont été partiellement. L'alerte à la bombe a également eu des conséquences sur la circulation des trams et des bus. Les tunnels routiers bruxellois ont également dû être fermés, car les locaux du centre de contrôle de Bruxelles Mobilité, situés à Bruxelles-Nord, ont aussi été évacués.