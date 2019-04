Alexandra Lamy a disparu à Anderlecht: l'avez-vous vue?

Le lundi 1er avril 2019, Alexandra Lamy, une femme âgée de 39 ans, a quitté son lieu de résidence situé avenue Docteur Zamenhof à Anderlecht. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Mme Lamy mesure 1m80 et est de corpulence très mince. Elle a de longs cheveux châtain clair. Habituellement, elle porte de vêtements noirs.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via le numéro gratuit 0800/30.300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.