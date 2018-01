Allocations familiales à Bruxelles: "Il est inimaginable que ce soit la seule entité du pays à ne pas disposer de son modèle propre"

Ecolo réitère son offre de service pour oeuvrer au déblocage du dossier des allocations familiales dans la capitale. Dans un courrier de bons voeux adressé jeudi au ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, la co-présidente des Verts Zakia Khattabi a jugé indispensable de faire atterrir ce dossier à Bruxelles alors que les autres entités du pays se préparent à basculer dans un nouveau modèle.





Le cdH souhaite un nouveau modèle proche de celui de la Wallonie

En Région-capitale, cinq des six formations de la majorité (PS; DéFI; Open Vld; sp.a; CD&V) sont prêts à adopter un nouveau modèle fondé sur un basculement immédiat de tous les enfants dans un dispositif dont le montant de base varierait de 145 à 190 euros selon les situations familiales. Le cdH y est opposé. Il souhaite un nouveau modèle proche de celui qui a été adopté en Wallonie, prévoyant un montant de base plus élevé et dans lequel seuls les nouveaux-nés basculeraient.

En Région wallonne, le Conseil d'Etat vient d'estimer la différence de traitement insuffisamment justifiée."Il est inimaginable que Bruxelles soit la seule entité du pays à ne pas disposer de son modèle propre à l'horizon 2019/2020 quand on connaît la spécificité des enjeux", a jugé jeudi la co-présidente des écologistes francophones dans sa lettre adressée à Rudi Vervoort.Aux yeux de Zakia Khattabi, face au défi démographique et à celui de la pauvreté infantile, une modification du système d'allocations familiales est, à Bruxelles encore plus qu'ailleurs, indispensable car "le maintien dans le système actuel alors que les autres entités vont passer dans de nouveaux systèmes induirait, de fait, des différences de traitement trop importantes entre les familles et enfants bruxellois et ceux des autres entités". Qui plus est, une incapacité des politiques bruxellois à se mettre d'accord sur ce dossier serait un signal désastreux.

"Le blocage politique ne peut perdurer. Monsieur le ministre-président, c'est votre responsabilité au premier chef et nous sommes, Ecolo et Groen, disposés à œuvrer avec vous dans ce sens", a encore écrit la cheffe de file bruxelloise d'Ecolo. Ecolo et Groen sont favorables au basculement de tous dans le nouveau système. Ils proposent un montant de base par enfant qui varie de 135 à 270 euros, suivant les revenus des parents pour éviter des effets de seuil comme c'est le cas, selon eux en Wallonie; un supplément pour les enfants atteints d'affection ou orphelins, comme actuellement; une indexation garantie des montants; et un supplément du montant de l'allocation en fonction de l'âge dès 14 ans, et non à 18 ans, comme cela a été décidé en Wallonie.