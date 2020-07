Anderlecht: depuis 10 mois, les habitants d'un logement social subissent le bruit et la poussière d'un chantier

Des habitants d'un logement social situé à Anderlecht se sont rassemblés ce vendredi matin : ils protestent contre le chantier qui touche depuis dix mois leurs habitations. Cette rénovation, qui s'accompagne de nuisances (bruit, poussière) exaspère les habitants. José Garcia, du syndicat des locataires, réagit, au micro RTL INFO : "Les locataires, comme vous le voyez, en ont ras-le-bol de de cette rénovation. Non pas qu'ils soient contre les rénovations, mais ils sont contre des rénovations qui durent plus de dix mois et dans des conditions de vie effrayantes. Il faut que la région et les sociétés prennent conscience, quand ils rénovent, que dans certains cas les locataires ne peuvent pas décemment continuer à vivre dans ces logements. Il faut donc des opérations tiroir, que la rénovation se fasse avec les locataires dehors et une fois que le le bien est rénové, que les locataires puissent réintégrer le bien".