Anderlecht: des dealers de drogue sabotent l'éclairage public à plusieurs reprises pour ne pas être repérés

Des dealers de drogue ont saboté l'éclairage public de la place du Conseil à Anderlecht, à plusieurs reprises ces derniers jours, afin de ne pas être repérés pendant leur trafic, selon La Dernière Heure jeudi. La zone de police Bruxelles-Midi a confirmé et précisé que le phénomène n'est pas neuf. Elle a indiqué que les patrouilles seront plus fréquentes dans les semaines à venir.



L'éclairage public de la place du Conseil à Anderlecht, où se trouvent notamment l'administration communale et un commissariat, a été éteint à plusieurs reprises ces dernières semaines, par des dealers de drogue, selon le témoignage de riverains, récolté par la Dernière Heure. L'approvisionnement en électricité aurait été coupé chaque nuit entre le 10 et le 16 août. "Le phénomène n'est certes pas nouveau. Le principe est connu depuis plusieurs années", a déclaré la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi, Sarah Frederickx. "Récemment, il semble y avoir une nouvelle vague d'incidents comme celui-ci. C'est un moyen pour les vendeurs de drogue de ne pas être vus la nuit et d'avoir ainsi plus de liberté dans leur trafic. En tout cas, nous travaillerons de manière plus proactive et patrouillerons plus souvent".