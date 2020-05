Anderlecht: Fabrice Cumps a prêté serment en tant que nouveau bourgmestre

Fabrice Cumps a prêté serment vendredi en tant que bourgmestre d'Anderlecht, entre les mains du ministre-président Rudi Vervoort. Il succède à Eric Tomas qui avait annoncé sa démission au Conseil communal du mois de janvier. La procédure d'installation a été fortement retardée en raison de la crise sanitaire.

Vendredi, la cérémonie a été organisée en présence d'un public très restreint. Fabrice Cumps devient officiellement le 17ème bourgmestre d'Anderlecht depuis l'indépendance de la Belgique. Licencié en sciences économiques avec une spécialisation en économie publique, il a fait toute sa carrière dans les services publics, notamment comme fonctionnaire régional et collaborateur dans plusieurs cabinets ministériels. Il a également exercé des fonctions exécutives dans différents organismes pararégionaux au Port de Bruxelles, à Télé-Bruxelles et, plus récemment, à la Société du Logement de la Région bruxelloise. Conseiller communal à Anderlecht depuis 2000, il est devenu échevin en 2006, gérant notamment les attributions liées à l'Enseignement et aux Finances. Fabrice Cumps a tenu à remercier Éric Tomas pour son implication pour les Anderlechtois(e)s, au service desquel(le)s il a mis son expérience acquise à tous les niveaux de pouvoir. Le nouveau bourgmestre a précisé vendredi qu'il souhaitait poursuivre et amplifier la dynamique d'équipe au sein de la majorité progressiste anderlechtoise. Il a souligné qu'il consacrerait l'entièreté de son temps à sa charge maïorale. A ses yeux, les enjeux de propreté, sécurité et qualité des espaces publics seront au cœur des préoccupations de la majorité communale. Dans ce cadre, M. Cumps souhaite redéployer l'action de la commune en développant la notion de proximité et de décentralisation, au travers notamment d'un système d'antennes de quartiers qui faciliteront les contacts entre les administrations (communale, sociale, de police...) et les citoyen(ne)s.