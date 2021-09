Anderlecht: inauguration d'une nouvelle maison d'accueil pour familles monoparentales

Les Petits Riens ont inauguré mardi à Anderlecht la Maison Parenté, une nouvelle maison d'accueil pour familles monoparentales, a annoncé mardi l'ASBL active dans le tri de vêtements et biens de seconde main et plus largement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.



Il s'agit de la 3e maison d'accueil des Petits Riens. Cette nouvelle venue vise à répondre aux besoins des familles monoparentales, plus à risque de vivre dans des conditions de pauvreté. Selon le dernier dénombrement de sans-abri à Bruxelles, il y avait 933 mineurs sur les 5.313 personnes sans-abri dénombrées en 2020, contre 619 en 2018. Les Petits Riens ont acheté un ancien immeuble de bureaux dans le quartier Midi grâce à un subside de la COCOF (Commission Communautaire Française) et à un don privé exceptionnel. Complètement rénovée, la Maison Parenté peut aujourd'hui accueillir jusqu'à 16 familles en appartements ou studios individuels, pour une capacité d'accueil maximale de 45 places. Le lieu dispose également d'espaces communs.

Permettre aux personnes et aux familles de trouver du répit

Pour accéder à cet hébergement, les familles monoparentales doivent être sans logement et en possession d'une carte d'identité belge ou d'un titre de séjour. "Notre volonté est de soutenir de manière adaptée les parents et les enfants que nous accueillons", explique Odile Dayez, directrice de l'action sociale des Petits Riens. L'équipe pluridisciplinaire de la maison est chargée d'assurer un accompagnement sur mesure aux familles visant à leur permettre de retrouver une stabilité et une autonomie.

"Les maisons d'accueil remplissent une mission fondamentale: permettre aux personnes et aux familles de trouver du répit et d'être accompagnées afin de stabiliser leur situation et accéder pleinement à leurs droits", souligne Alain Maron, ministre bruxellois de la Cohésion sociale. Il précise que 937 places sont disponibles dans les structures agréées pour les familles monoparentales par les communautés francophone, communautaire et flamande. Les Petits Riens disposent au total de 165 places (105 places dans la grande maison d'accueil pour hommes à Ixelles, 15 places à la maison d'accueil pour jeunes en errance "@Home18-24" et 45 places à la Maison Parenté). L'association a hébergé 219 personnes sans-abri en 2020.