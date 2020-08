Anderlecht: l'enfant tombé dans le canal ce jeudi est décédé, une enquête est en cours

L'enfant âgé de 12 ans tombé dans le canal à Anderlecht ce jeudi est décédé, nous a indiqué le parquet de Bruxelles par communiqué. "Dans le courant de la soirée, la victime est décédée", précise le document. "Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits et a requis un médecin légiste. L’enquête doit déterminer les circonstances des faits".

Un témoin nous avait prévenu du drame ce jeudi après-midi via le bouton orange Alertez-nous. Le porte-parole de la zone de secours SIAMU nous avait ensuite confirmé que les pompiers avaient reçu un appel peu avant 16h pour une personne tombée à l'eau à Anderlecht, Digue du canal 10. "Trois pompiers de la première autopompe sur place se jettent au canal pour commencer les recherches de l'enfant. Les plongeurs du SIAMU, arrivés peu après, se mettent également à l'eau et localisent l'enfant au fond du canal. Il est immédiatement ramené à la berge pour être pris en charge par l'équipe SMUR sur place et nos ambulanciers. Une réanimation est entamée. L'enfant est évacué vers l'hôpital dans un état inquiétant", nous avait expliqué jeudi le porte-parole du SIAMU, Walter Derieuw.