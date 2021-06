Anderlecht: les habitants du Vogelzang opposés à un projet de hangar agricole, voici pourquoi

Les riverains craignent pour la biodiversité de la réserve naturelle et veulent préserver les prairies qui jouent aussi un rôle dans la régulation de la flore et de la faune. Un 2ème permis d'urbanisme validé par la province du Brabant flamand est en suspens.

Le Vogelzang, c'est un quartier d'Anderlecht, littéralement le chant d'oiseaux. Ce sont aussi 33 hectares de réserve naturelle répartis sur les territoires bruxellois et flamand.

La réserve est partiellement menacée aujourd'hui par un projet de hangar agricole de 25 mètres de large, 50 de long et 12 de haut. Les habitants n'en veulent pas. Pourtant, la province du Brabant flamand a donné son feu vert.

"On est ici dans une vallée et normalement, les prairies dans une vallée doivent être humides et les construction et le béton empêchent les prairies de jouer leur rôle de tampon quand il pleut et en période de sécheresse", explique Bernadette Stallaert, de l’asbl Vogelzang

Cette construction serait aussi un problème pour les 1.700 espèces répertoriées dans la réserve.

Après avoir contesté un 1er permis d'urbanisme, effectué sans enquête publique, l'asbl s'interroge à présent sur la suite de la procédure. Le 2ème permis, accordé par la province, est pour le moment suspendu, mais pour combien de temps?