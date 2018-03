Anderlecht: un élève exhibe une arme à feu durant une altercation avec un éducateur

Le 23 février dernier, un élève d'une école secondaire d'Anderlecht âgé de 18 ans a exhibé une arme à feu à la suite à un différend avec un éducateur. L'élève a déposé l'arme sur le bureau de l'éducateur sans toutefois faire usage de violence ou de menaces, indique vendredi le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information parue sur le site du quotidien la Dernière Heure. L'éducateur a porté plainte et une enquête est en cours.





Une menace envers l'éducateur?



D'après la Dernière Heure, l'incident s'est produit à l'Institut de la Providence à Anderlecht. Un élève âgé de 18 ans y aurait volé une troussé de clés de la porte d'entrée de l'établissement dans le bureau d'un éducateur. Ce dernier s'en est rendu compte et a sommé l'élève de les lui restituer sous peine d'exclusion. L'élève a refusé d'obtempérer et après son départ des lieux, l'éducateur a appelé sa mère afin lui faire part de l'incident. A cette occasion, il a redemandé au jeune de lui ramener les clés.



Toujours selon la même source, l'élève est revenu accompagné d'un ami dans l'établissement scolaire peu après cet appel téléphonique. Il a demandé à l'éducateur de ne plus jamais appeler sa mère s'il ne voulait pas que la situation dégénère, et a posé un pistolet sur son bureau. L'éducateur a ensuite porté plainte auprès de la zone de police Midi (Saint-Gilles, Forest, Anderlecht).