Anderlecht: un immeuble a été évacué à la suite d'un incendie au dernier étage

Un immeuble de quatre étages, sur l'avenue des Droits de l'Homme à Anderlecht, a été évacué à la suite d'un incendie qui s'est déclaré vendredi vers 11h00 dans la cuisine d'un appartement situé au dernier niveau, a indiqué dans l'après-midi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. L'occupant du logement en cause a été intoxiqué par la fumée. Il a refusé d'être transporté à l'hôpital. Il a en conséquence uniquement reçu des soins sur place, qui lui ont été prodigués par le médecin du SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) de l'hôpital militaire.



Le feu était pleinement développé à l'arrivée des pompiers. Ces derniers ont constaté un fort dégagement de chaleur. La propagation au grenier, à la toiture ou même aux appartements voisins a pu être évitée. Ce sont des policiers de la zone Bruxelles-Midi qui ont procédé à l'évacuation des habitants de l'immeuble, en ce inclus la victime du quatrième étage. Ils ont ensuite instauré un périmètre de sécurité pour faciliter le travail des services de secours. L'incendie a mobilisé 22 pompiers, deux auto-échelles et deux autopompes. Le dernier véhicule a quitté les lieux vers 14h00. L'incendie a débuté dans la cuisine. Il est d'origine accidentelle. L'appartement du quatrième étage, d'où est parti l'incendie, est inhabitable. Il y a des infiltrations d'eau dans l'appartement situé en-dessous.

