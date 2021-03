Incendie dans une maison à Anderlecht: quatre familles devront être relogées (photos)

Un incendie s'est déclaré ce dimanche vers 18h à Anderlecht. Plusieurs témoins ont appuyé sur le bouton orange Alertez-nous pour signaler un dégagement de fumée. Le porte-parole des services de secours bruxellois SIAMU a indiqué que le feu s'était déclaré dans la rue de l'Instruction. "L'incendie était pleinement développé au grenier d'une maison de trois étages", a indiqué Walter Derieuw.

Selon le porte-parole du SIAMU, l'incendie a été maîtrisé et il n'y a pas de victime à déplorer. "Un habitant a été examiné et soigné sur place par le médecin du SMUR. La maison est momentanément inhabitable. Les impétrants ont été fermés. Quatre familles doivent être temporairement relogées. Grâce à l'intervention rapide et massive des pompiers, avec trois autopompes et deux auto-échelles, une propagation vers les maisons voisines a été évitée", a précisé Walter Derieuw. Au total, une trentaine de pompiers ont été déployés.







© SIAMU