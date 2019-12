Anderlecht: un sexagénaire hospitalisé après avoir allumé... un barbecue à l'intérieur de son domicile

Un homme de 61 ans a été hospitalisé samedi soir après avoir allumé un barbecue à l'intérieur de sa maison, à Anderlecht, ont indiqué dimanche les pompiers de Bruxelles.



L'homme a pu lui-même appeler les secours. "Les ambulanciers sont arrivés et leur alarme CO (monoxyde de carbone, NLDR) s'est immédiatement déclenchée. L'homme a pu sortir tout seul et un renfort des pompiers et du Smur est arrivé", explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Le sexagénaire, intoxiqué au CO, a été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger. "Malgré le fait que la porte était ouverte depuis un certain temps, un niveau élevé de CO a encore été mesuré à l'arrivée des pompiers. Le barbecue a été déplacé à l'extérieur et l'habitation aérée".